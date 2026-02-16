Выставка военной техники пройдет 23 февраля в Вологде

Источник фото: Вологда.рф

Стал известен план мероприятия на День защитника Отечества

Сразу несколько мероприятий пройдут в Вологде в день защитника Отечества. В 12:00 на площади Революции выступят творческие коллективы города. Также в это время начнется выставка специализированной и военной техники УМВД, военной автомобильной инспекции, Росгвардии, ДОСААФ и МЧС России. Также пройдет демонстрация спецоборудования, снаряжения и вооружения, показательные выступления отряда специального назначения «Гром».

Кроме того, на площади Революции будет работать ярмарка «Сделано на Вологодчине», а желающие смогут отведать солдатскую кашу из полевой кухни.

В креативном пространстве «Салют, молодежь!» в 14:00 здесь пройдет бесплатный показ приключенческой драмы времен Великой Отечественной войны «Отряд светлячков».

В 16:00 начнется фильм «Салют-7», посвященный подвигу советских космонавтов во время ремонта одноименной космической станции. В 19:00 здесь же состоится благотворительный концерт «#СВОИХНЕБРОСАЕМ». Все собранные средства и гуманитарная помощь пойдут на нужды бойцов СВО.

6+