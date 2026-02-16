Источник фото: Портал правительства Вологодской области

Нововведения начнут действовать с 2026 года

В вологодских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Нововведения начнут действовать с 2026 года и будут реализовываться поэтапно.

Как сообщает пресс-служба правительства области, если ранее планировалось начать изучение нового предмета в 5–7 классах с 2026/27 учебного года, то теперь с 1 сентября 2026 года предмет появится только у пятиклассников. В 6 и 7 классах его начнут преподавать с 2027/28 учебного года.

«Целью нового учебного предмета является формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей нашей страны через осмысление исторических примеров служения Отечеству. В современных условиях невозможно подготовить достойное будущее для подрастающего поколения, не прививая им понимание таких понятий, как Родина, честь и служение. Этот предмет должен помочь школьникам осознать свою принадлежность к великой истории и культуре страны, – рассказала директор Духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» Надежда Тихомирова.

Также с 1 сентября 2026 года в учебном плане для пятых классов будет предусмотрено два академических часа в неделю на изучение иностранного языка – на один час меньше по сравнению с действующим планом. Аналогичные изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года для шестых и седьмых классов.

«Сокращение учебных часов не исключает изучение предмета, а направлено на достижение гармоничного распределения учебной нагрузки. Это позволит снизить общий объём работы школьников и обеспечит возможность уделить достаточно времени каждому предмету», – пояснила министр образования Вологодской области области Екатерина Целикова.

В школах с углублённым изучением иностранного языка количество часов может быть увеличено за счёт вариативной части учебного плана.​