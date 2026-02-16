Данные погибшего под Вытегрой бойца Красной Армии установили по ДНК

Источник фото: Страница Ивана Абрамова в соцсетях

Останки бойца были обнаружены летом 2025 года

Данные бойца Красной армии, чьи останки были обнаружены летом 2025 года под Оштой в Вытегорском округе, удалось установить по анализу ДНК. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Вытегорского округа Иван Абрамов.

«Следственными органами Следственного комитета России по Вологодской области подтверждено: образцы ДНК, взятые у одного из погибших, совпали с образцом Галины Васильевны Митиной — родственницы солдата по материнской линии. Так было установлено, что останки принадлежат Анхимову Петру Григорьевичу, уроженцу деревни Великий Двор Андомского района (родился в 1902 году, Вологодская область)», - написал Иван Абрамов.

По его словам, Петр Анхимов пропал без вести в тяжелых боях на северо-западном направлении. Спустя более чем восемь десятилетий его имя внесено в Книгу памяти.