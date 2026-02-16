Резкое ухудшение погоды прогнозируют вологодские синоптики

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

В первые дни недели погоду будет определять антициклон

Вологодские синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Правда, в начале недели погоду будет определять скандинавский антициклон. По словам синоптиков, ночь на 16 февраля стала самой холодной за этот зимний период. В ряде округов температура воздуха опускалась до -34 градусов.

В понедельник, вторник и среду влияние антициклона сохранится. Днем столбики термометров будут подниматься до отметки в -13… -18 градусов. В последующие дни мороз постепенно начнет отступать.

«В четверг под влиянием очередного циклона с юга погода резко ухудшится: усилится ветер порывами до сильного, начнется продолжительный, местами сильный снег с метелью. В пятницу влияние циклона сохранится, осадки различной интенсивности продолжатся», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, в четверг может выпасть до 10 мм осадков, при этом в пятницу днем температура воздуха составит до -6 градусов.