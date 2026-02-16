Лучшую ледяную скульптуру выбрали в Вологде

Источник фото: Вологда.рф

В областном центре завершился фестиваль ледяных скульптур

В Вологде выбрали лучшую ледяную скульптуру. В городе завершился трёхдневный зимний фестиваль ледяных скульптур «Сердце города».

В 2026 году участие в мероприятии приняли 12 команд, или же 24 мастера художественной обработки льда. Фестиваль объединил мастеров из Вологды, Череповца, Великого Устюга, Тарноги, Городка, Вельска, Москвы, Олонца, Королёва, Рязани и посёлка Чунский Иркутской области.

Каждая команда должна была за три дня создать ледяную скульптуру на тему «Космос», которая выбрана в честь юбилея первого полёта человека в космос.

В конкурсе третье место заняла команда «Морозко» из Великого Устюга и Вологды со скульптурой «Галактика». Второе место присудили Алексею Крылову из посёлка Чунский в Иркутской области. Первое место заняла команда «Ириски» из Вельска со скульптурой «Ты просто космос». Команды-победители были награждены дипломами и денежными премиями: 1-е место — 30 000 рублей; 2-е место — 20 000 рублей; 3-е место — 15 000 рублей.

Сейчас аллея в парке Ветеранов, на которой расположены ледяные скульптуры, открыта для свободного посещения. В вечернее время работы мастеров будут подсвечиваться.