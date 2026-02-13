Вологодская бизнесвумен обманула жителей Кубенского на 1,2 млн рублей

Источник фото: Оксана Король, Business Online

Женщина предложила жителям села услуги по проектированию газопровода

В Вологодском округе вынесен приговор в отношении 46-летней вологжанки, которая обманула на 1,2 млн рублей жителей села Кубенское.

«В суде установлено, что в августе 2018 года подсудимая, являвшаяся руководителем архитектурно-проектной организации, узнав о планах жителей села Кубенское газифицировать свои участки, предложила им на общем собрании услуги по проектированию газопровода», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

После заключения договоров и получив от граждан деньги, компания под руководством женщины к работам так и не приступила.

При этом жителям села, которые заключили договоры с организацией, женщина говорила, что сроки окончания проектов переносятся, но фактически работа так и не была выполнена.

Суд приговорил обвиняемую к 3,5 годам условного срока, а также обязал полностью выплатить ущерб потерпевшим.