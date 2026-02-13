МЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды
Источник фото: Сергей Елагин, Business Online
Сильный снег начнется уже сегодня ночью
Региональное управление МЧС со ссылкой на вологодский ЦГМС сообщает о надвигающейся метели. Уже в ночь на субботу в Вологодской области и в Вологде ожидается сильный снегопад, который продлится всю субботу.
«Под влиянием южного циклона ожидается интенсивный снег, метель. Днём местами гололёд. На дорогах гололедица, снежный накат и заносы», - предупреждает ведомство.
По данным сайта Гисметео, за сутки ожидается выпадение до 10 мм осадков.
Сотрудники МЧС советуют быть внимательными при выходе на улицу. Избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим.