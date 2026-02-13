Более 150 вологжан приняли участие в духовном форуме «Единство смыслов»

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Форум прошел в Спасо-Прилуцком мужском Димитриевом монастыре

Более 150 человек приняли участие в XII Духовно-просветительском молодежном форуме «Единство смыслов», который прошел в Спасо-Прилуцком мужском Димитриевом монастыре. Участниками секций стали школьники, студенты, работающая молодежь города.

«Форум направлен в первую очередь на развитие духовной культуры и распространение знаний о православии, укрепление связи между поколениями и формирование нравственных идеалов и популяризацию истинных человеческих ценностей. Этой цели мы добиваемся через просветительскую работу, культурные мероприятия, лекции и мастер-классы», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Ольга Смирнова.

Как рассказал Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, церковь заботится о спасении человеческой души, тогда как государство призвано обеспечить граждан благами, способствующими земной жизни.

Для всех присутствующих работали две интерактивные площадки – представители движения «Волонтеры Победы» предлагали всем участникам написать «Письмо победы» воинам СВО, а специалисты центра «Добро.Лоста» предлагали вырезать из бумаги объемных журавлей для отправки на фронт.