Сильный снегопад и морозы обещают в ближайшее время вологодские синоптики

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Температура будет опускаться до 27 градусов мороза

Вологодские синоптики обещают в ближайшее время сильный снегопад, который сменится морозами. Если сегодня под влиянием антициклона ожидается переменная область без осадков, то уже утром вся область окажется во власти снежного циклона. Самые сильные осадки ожидаются в южной и восточной части области.

«В ночь на воскресенье зона осадков сместится к востоку. С запада усилится гребень антициклона, что приведет к прекращению осадков и понижению температуры, особенно в ночные часы. Температура воздуха на западе опустится до -20… -25 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре. Днем столбики термометров поднимутся до -8… -13 градусов.

В ночь на понедельник осадки окончательно прекратятся, при этом в западных и центральных округах ожидается до -27 градусов мороза.

Влияние антициклона сохранится и в последующие дни. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.