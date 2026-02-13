Трое вологжан незаконно оформили на себя почти 2 га муниципальных земель

Источник фото: УФСБ России по Вологодской области

Все земли находились в Вологде и на территории Вологодского округа

В Вологде вынесен приговор по делу о мошенничестве с земельными участками. На скамье подсудимых оказались трое жителей областного центра (двое мужчин и женщина), которые оформили на себя в общей сложности 1,9 га муниципальных земель, находящихся на территории Вологды и Вологодского округа, нанеся муниципалитетам ущерб в особо крупном размере.

Как пояснили в региональном управлении ФСБ, всего ими было оформлено право собственности на 10 земельных участков.

«Они осуществляли поиск земельных участков, являющихся государственной неразграниченной собственностью, изготавливали поддельные бланки свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года, собственноручно вносили в них записи и проставляли поддельные штампы печатей, после чего предоставляли документы в Росреестр для государственной регистрации в ЕГРН», - уточнили в пресс-службе УФСБ.

Всеми землями подсудимые впоследствии распоряжались по своему усмотрению. Ущерб от их действий составил 11,6 млн рублей.

Все трое фигурантов обвинялись по статье за мошенничество в крупном размере. Приговором суда один из мужчин получил 5 лет условного срока, второй 4 года. В отношении женщины уголовное дело прекращено в связи с ее смертью.

В ФСБ уточнили, что все земли возвращены в муниципальную собственность.