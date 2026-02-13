Вологодские синоптики рассказали про температурные аномалии 2025 года

Источник фото: Роман Красноперов, ААНИИ

По температурному режиму прошлый год стал выше климатической нормы за последние 30 лет

Вологодские синоптики рассказали про температурные рекорды 2025 года. По их словам, температурный режим превысил климатические нормы, рассчитанные за последние 30 лет.

В частности, средние годовые температуры воздуха по области превышали нормы на 1,8 - 2,6 градуса.

«Как и в предыдущий, год самая высокая средняя годовая температура воздуха (6,3 градуса) отмечалась в Устюженском округе. Самая низкая температура (4,8° градуса) отмечалась в Великоустюгском округе. В Вологде средняя годовая температура воздуха составила 5,6° градуса, что выше нормы на 2,1 градус», - сообщает вологодский ЦГМС в соцсетях.

В целом, кроме июня, каждый месяц отличался температурными аномалиями. Самым аномальным оказался январь, когда превышением температуры от нормы составили в среднем 7 градусов.

В свою очередь осадков в среднем составило -116% от нормы. Меньше всего осадков выпало в Тарногском округе (531 мм), максимальное количество зафиксировано в Вожегодском округе (909 мм). Самым дождливым месяцем стал август, когда в среднем по области выпало 119 мм осадков, что составляет 150% от нормы.