Пять вологодских школ получат от 500 тысяч до 1,5 млн рублей

Источник фото: Сергей Юров, ИА «Вологда Регион»

Средства будут направлены на развитие агорообразования

Пять учебных заведений вологодской области получат гранты в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей на развитие агрообразования. Школы стали победителями грантового конкурса «Пространство для здорового будущего», которое было организовано крупной российской компаний по производству продуктов питания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Высокой оценки удостоены проекты школ по усилению агротехнологического образования и привлечению молодёжи к работе в сфере АПК. На их реализацию каждое учреждение получит от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб.», - написал глава региона.

В частности, победителями конкурса стали Сокольская школа №10, Нижнекулойская школа Верховажского округа, Присухонская школа Вологодского округа, Талицкая школа Кирилловского округа, а также Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как уточнил Георгий Филимонов, всего в конкурсе приняли участие 31 учебное заведение из Вологодской и Владимирской областей.