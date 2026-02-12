Сергей Жестянников распорядился подключить все остановки до конца февраля

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Часть из них в настоящее время функционируют не полностью

Глава Вологды Сергей Жестянников пообещал до конца февраля подключить все остановочные комплексы. По его словам, подрядчик выполнил работу по монтажу некачественно, поэтому часть остановок работают не в полном объеме.

«В настоящее время устраняются замечания по подключению электроэнергии, наладке освещения, лайтбоксов, информационных табло и камер видеонаблюдения», - пояснил Жестянников.

Как уточнил глава Вологды, перед подрядчиком поставлена задача подключить до конца февраля все «умные» остановки.