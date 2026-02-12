Нюксенская администрация хотела благоустроить парк в обход закона

Источник фото: Портал правительства Вологодской области

На благоустройство планировалось потратить 1,5 млн рублей

Администрация Нюксенского округа намеревалась благоустроить парк в райцентре в обход Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для этого общую сумму контракта размером в 1,5 млн рублей разделили на три части, чтобы не проводить конкурсные процедуры. По закону, если сумма контракта не превышает 600 тысяч рублей, аукцион можно не проводить.

Однако подобную схему раскрыла прокуратура, которая указала, что «договоры, заключенные на суммы, не превышающие 600 000 рублей каждый, фактически представляли собой единую сделку, искусственно разделенную на части».

Как пояснили в областном суде, подобное раздробление позволило администрации округа заключить контракты с единственным исполнителем, которым стало ООО «Строительная компания Сфера» без проведения конкурсных процедур.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договоры недействительными.

«Подобные действия нарушают публичные интересы, а также права и законные интересы неопределенного круга лиц – потенциальных участников закупки, которые были лишены возможности принять в ней участие», - уточнили в областном суде.

В результате арбитражный суд признал договоры недействительными, а строительную компанию обязал вернуть все полученные по договорам деньги.