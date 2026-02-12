Вологжан приглашают на благотворительный концерт

Мероприятие будет посвящено Дню защитника Отечества

В Вологде ко Дню защитника Отечества и Дню воина-интернационалиста проведут благотворительный концерт «Солдат войны не выбирает». Мероприятие состоится в парке Ветеранов 14 февраля.

«Центр «Забота» организует концерт в содружестве со Всероссийским обществом ветеранов Афганистана и МАУК «Парки Вологды». Самое основное — это благотворительный сбор в поддержку участников специальной военной операции. В парке Ветеранов мы проводим концерт для того, чтобы привлечь как можно больше людей. Мы хотим показать, что никто не забыт, ничто не забыто», — пояснила заместитель директора культурно-досугового центра «Забота» Светлана Зайцева.

Начало мероприятия в 14:00. На сцене «Ладного терема» выступят Александр Шишков, Дмитрий Горбачев, Александр Москвин, Виталий Ушаков, Евгения Княжинская, Александр Туманов, Василий Шмырин, вокальный ансамбль «Северяночка» и другие вологодские исполнители. Также в этот день в парке Ветеранов в 17:00 пройдет традиционная дискотека «Терем FM».

6+