Дроны обнаружили нарушения закона в Вологодской области

Источник фото: Управление Россельхознадзора

Закон нарушали в Вологодском и Усть-Кубинском округах

В Вологодской области с помощью беспилотников обнаружены нарушения ветеринарного законодательства. Нарушения выявлены сотрудниками управления Россельхознадзора в Вологодском и Уст-Кубинском округах.

«В результате контрольных мероприятий на 6 животноводческих предприятиях в Вологодском и Усть-Кубинском округах Вологодской области было выявлено 5 нарушений ветеринарного законодательства. Основные нарушения - отсутствие ограждения территории ферм и ворот на въездах, что не исключает возможности проникновения диких животных», - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, руководству хозяйств объявлены предостережения в недопустимости нарушений закона. Все сельхозпрредприятия должны теперь установить ограждения вокруг ферм, чтобы не допустить проникновение диких животных на территорию.