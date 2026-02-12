Новости

Дроны обнаружили нарушения закона в Вологодской области

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
беспилотники нарушение россельхознадзор

Источник фото: Управление Россельхознадзора

Закон нарушали в Вологодском и Усть-Кубинском округах


В Вологодской области с помощью беспилотников обнаружены нарушения ветеринарного законодательства. Нарушения выявлены сотрудниками управления Россельхознадзора в Вологодском и Уст-Кубинском округах.

«В результате контрольных мероприятий на 6 животноводческих предприятиях в Вологодском и Усть-Кубинском округах Вологодской области было выявлено 5 нарушений ветеринарного законодательства. Основные нарушения - отсутствие ограждения территории ферм и ворот на въездах, что не исключает возможности проникновения диких животных», - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, руководству хозяйств объявлены предостережения в недопустимости нарушений закона. Все сельхозпрредприятия должны теперь установить ограждения вокруг ферм, чтобы не допустить проникновение диких животных на территорию.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Пьяный череповчанин расстрелял подъезд
Весной на Вологодчине ликвидируют вейп-шопы
Вологжанка сожгла квартиру, пытаясь подключить газовый баллон к плите