Автор лучшего логотипа к юбилею Вологды получит приз в 100 тысяч рублей

Источник фото: Вологда.рф

Работы принимаются как от авторов, так и от творческих коллективов

Администрация Вологды обещает 100 тысяч рублей автору лучшего логотипа к юбилею города. Заявки на конкурс принимаются до 26 февраля. Как уточили в пресс-службе городской администрации, логотип станет визуальным символом всех юбилейных мероприятий, а также на афишах, сувенирах и в официальных материалах.

«В конкурсе могут принять участие как любители, так и профессионалы: архитекторы, дизайнеры, художники, преподаватели и студенты профильных учебных заведений, дизайн-студии, представители рекламных агентств, графики и иллюстраторы, специалисты в области брендинга, визуальных коммуникаций и полиграфии. Также в конкурсе могут участвовать творческие коллективы, студии, организации и команды авторов», - сообщает администрация города.

Победитель конкурса получит денежный приз, полуфиналистам вручат сертификаты участников.

Заявки принимаются до 26 февраля включительно на адрес электронной почты: vologda.sreda@yandex.ru. В письме должна быть заявка, эскиз выполненной работы, а также согласие на обработку персональных данных.

Тройку финалистов сначала определят жители города путем народного голосования, после чего победителя определит конкурсная комиссия.