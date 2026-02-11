Георгий Филимонов заявил о снижении потребления алкоголя в регионе
Источник фото: РБК Вологда
Данные приводит Минздрав
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил со ссылкой на Минздрав РФ о снижении потребления алкогольной продукции в регионе. Данные по показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
«Минздравом России зафиксировано снижение потребления алкогольной продукции в Вологодской области на 0,2 литра – с 9,61 литра на душу населения в декабре прошлого года до 9,41 литра на душу населения в январе 2026 года. Для сравнения: в январе 2025 года потребление алкогольной продукции на душу населения в нашем регионе составляло 9,56 литра, что на 0,15 литра превышает значение текущего года», – рассказал Георгий Филимонов.
По его словам, сокращения потребления алкоголя на Вологодчине подтверждают также данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
«В январе текущего года потребление алкогольной продукции в перерасчете на безводный спирт составило 0,63 литра на человека, за аналогичный период прошлого года – 0,74 литра на человека. Снижение – 0,11 литра или 14,9%. К тому же, потребление пива в перерасчете на безводный спирт снизилось на 0,05 литра на человека или на 18,5% – с 0,27 литра на человека в январе 2025 года до 0,22 литра на человека в январе 2026 года», – добавил глава региона.