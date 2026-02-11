Георгий Филимонов заявил о снижении потребления алкоголя в регионе

Источник фото: РБК Вологда

Данные приводит Минздрав

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил со ссылкой на Минздрав РФ о снижении потребления алкогольной продукции в регионе. Данные по показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

«Минздравом России зафиксировано снижение потребления алкогольной продукции в Вологодской области на 0,2 литра – с 9,61 литра на душу населения в декабре прошлого года до 9,41 литра на душу населения в январе 2026 года. Для сравнения: в январе 2025 года потребление алкогольной продукции на душу населения в нашем регионе составляло 9,56 литра, что на 0,15 литра превышает значение текущего года», – рассказал Георгий Филимонов.

По его словам, сокращения потребления алкоголя на Вологодчине подтверждают также данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).