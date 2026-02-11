Оттепель в Вологодской области отменяется?

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Ранее сообщалось, что к выходным температура в регионе поднимется до плюсовых значений

Синоптики скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни. Не исключено, что обещанной в начале недели оттепели в Вологодской области не будет.

Как сообщает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, уже в ночь на четверг северо-западные регионы окажутся под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, который принесет плотные многоярусные облака и небольшие снегопады.

Однако резкого повышения температуры с выходом на плюсовые значения, как об этом в начале недели сообщал вологодский Гидрометцентр, не будет.

По данным сайта Гисметео.ру, в ближайшие дни, включая предстоящие выходные, столбик термометра в дневное время будет находиться в районе -7… -8 градусов, а по ночам сохранятся морозы до -15… -15 градусов.

Примерно такая же погода, по предварительным данным, ожидается и в начале следующей недели.