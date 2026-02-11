Сразу два депутата регионального парламента сложили полномочия

Источник фото: Законодательное собрание Вологодское области ЗСО

Сообщается, что оба переходят на другую работу

Два депутата Законодательного собрания Вологодской области сегодня заявили о сложении полномочий. От депутатских мандатов отказались Александр Мазуев и Антонина Федорова.

Александр Мазуев в региональном парламенте был членом комитета по местному самоуправлению. До этого также работал главой Харовского района.

Антонина Федорова занимала должность заместителя председателя комитета по социальной политике.

Примечательно, что на сайте Законодательного собрания их уже нет в списке депутатов. Сообщается, что оба экс-парламентария переходят на другую работу.