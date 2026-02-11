Источник фото: Отделение СФР по Вологодской области

Все автомобили адаптированы под своих владельцев

В Вологодской области пострадавшие на производстве вологжане получили автомобили. Всего накануне ключи от машин получили восемь человек, среди которых жители Устюжны, Вытегры, Череповца, Грязовца, Сокола и Чагоды.

Как уточнили в региональном отделении Социального фонда, автомобили выданы в рамках комплексной медицинской и социальной реабилитации граждан, получивших производственную травму или профессиональное заболевание

«Обеспечение вологжан специализированным транспортом – это часть большой системной работы по адаптации в обществе пострадавшим на производстве. Для безопасной эксплуатации автомобилей каждое авто скрупулёзно модифицируется с учётом особенностей здоровья своего владельца. Ежегодно мы выдаём жителям Вологодской области от 5 до 20 автомобилей», - пояснила управляющий отделением СФР Вологодской области Галина Королёва.

Каждый автомобиль выдается на 7 лет без права перепродажи и передачи третьим лицам.