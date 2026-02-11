Из-за плохой уборки дворов вологжане могут попросить пересчитать плату за жилье

Источник фото: Вологда.рф

Администрация в свою очередь к управляющим компаниям также принимает меры

Вологжане могут попросить пересчитать плату за содержание жилья при некачественной уборке дворов от снега. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, администрация также принимает меры к недобросовестным управляющим компаниям.

«Ежедневно ведём работу с управляющими компаниями, чтобы дворы содержались и убирались качественно в зимний период. Есть примеры УК, которые добросовестно справляются со своими обязанностями, своевременно проводят уборку, вывозят снег со своих территорий. Но так, к сожалению, поступают не все управляющие компании и ТСЖ. За минувшую неделю в городскую прокуратуру были направлены около 40 материалов о нарушениях правил уборки дворов», - пояснил Жестянников.

По его словам, прокуратура может принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Глава города напомнил, что по правилам, снег должен быть убран в течение трех суток после окончания снегопада. Если снег не убирается, жильцы вправе обратиться с просьбой сделать перерасчет. Для его оформления жильцы обязаны уведомить УК о составлении акта о плохой уборке двора. Акт составляется в свободной форме, при этом необходимо зафиксировать некачественную уборку фото или видеоматериалами.

В случае отказа УК пересчитывать плату за жилье горожане могут обратиться в главное управление Госжилнадзора Вологодской области либо в управление Роспотребнадзора, либо в суд.