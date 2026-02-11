Лучший рецепт блинов определят в Вологде
Источник фото: Александра Погиба, news.ru
Вологжан призывают делиться рецептами блинов в соцсетях
В Вологде выберут лучший рецепт блинов. Делиться рецептами блинов вологжан приглашают в соцсетях.
Чтобы представить свой рецепт блинов, необходимо подписаться на
«Блины могут быть самые разные: «кружевные», на молоке, кефире, воде, заварные, с припеком и так далее. Возможно, это будут уникальные семейные рецепты со своей изюминкой. Важно, чтобы была отражена вологодская тематика: при приготовлении и подаче можно использовать настоящие вологодские продукты, вологодские символы или орнаменты», - рассказали организаторы конкурса.
Победителей конкурса назовут 24 февраля. Приз за первое место – сертификат на 5 000 рублей на посещение ресторана «Мёд и масло», обладатель второго места получит электроблинницу, приз за третье место – корзина вологодских продуктов.