Бывшего замначальника вологодского СИЗО отправят по этапу

Мужчина приговорен к лишению свободы

Вологодский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-2 Вологды, который признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, 37-летний мужчина проносил на режимную территорию запрещенные предметы – мобильные телефоны, зарядные устройства, сим-карты, алкоголь и продукты.

«Кроме того, он сообщал обвиняемому о дате проведения обысковых мероприятий на территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России, в связи с чем последний передавал заместителю начальника или его подчиненным сотрудникам запрещенные предметы на временное хранение», - уточнили в областном суде.

За свои услуги через родственницу подследственного сотрудник получил в качестве взятки мобильный телефон стоимостью более 66 тысяч рублей.

«Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Суд приговорил сотрудника СИЗО к 4,5 годам колонии общего режима. Также ему назначен штраф в трехкратном размере суммы взятки – почти 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.