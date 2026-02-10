Экс-заместитель вологодского губернатора нашел новую работу
Источник фото: Правительство Вологодской области
Он возглавил крупнейший в стране холдинг по производству шин
Бывший заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев занял должность генерального директора АО «Кордиант», которое является одним из крупнейшим в стране производителем шин. Должность гендиректора Горбачев занял 8 февраля.
Ранее он являлся заместителем генерального директора по стратегическому развитию и бизнес системе, - сообщает портал
Выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Дмитрий Горбачев начинал трудовую деятельность в должности оператора поста управления производством «Северстали». Позже руководил развитием бизнес-системы дивизиона «Северсталь Российская Сталь».
Около года занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области, где курировал экономику области, хозяйственную деятельность, строительство, ЖКХ и энергетику региона. После назначения губернатором Георгия Филимонова ушел в отставку.
Группа компаний «Кордиант» была приобретена холдингом «Севергрупп» в конце 2024 года.