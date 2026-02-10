Ракеты с космонавтами появятся в парке Ветеранов Вологды

Источник фото: Вологда.рф

На площадке уже на этой неделе откроется фестиваль ледяных скульптур

В вологодском парке Ветеранов на этой неделе откроется фестиваль ледяных скульптур «Сердце города». Фестиваль будет посвящен 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

О своем участии в фестивале заявили 12 команд из Вологды, Череповца, Москвы, Королёва, Тарноги, Вельска, Великого Устюга, Ижевска и республики Карелия. В составе каждой команды по 2 человека. Как пояснили в пресс-службе администрации Вологды, все эскизы предстоящих работ уже согласованы. Мастера выполнят ледяные фигуры космонавтов, ракет, Млечного пути и других элементов, связанных с космосом.

«Понаблюдать за работой мастеров смогут все желающие. Команды будут использовать лёд, вырезанный из ледового покрова Климовского озера, которое находится в Тарногском округе. Это 150 блоков размером 100 см на 25 см. Материал уже подготовлен, его доставят в Вологду в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Итоги фестиваля будут подведены 15 февраля. Все фигуры останутся в парке до наступления теплых дней.