Масленичные гуляния в этом году пройдут в разных районах Вологды

Источник фото: Вологда.рф

В некоторых парках будут сжигать чучело Масленицы

Масленичные гуляния в этом году пройдут сразу в нескольких городских парках Вологды. В частности, вологжан приглашают на гуляния в Осановскую рощу, парк «Евковка» и парк Ветеранов.

С 12:00 до 14:00 в парке «Евковка» пройдут масленичные гулянья «По-народному весело». Гостей парка ждут традиционные состязания, среди которых перетягивание каната и поднятие гири, лоточница будет вручать призы. Также состоится концерт с участием творческих коллективов Городского Дворца культуры, а затем начнётся дискотека с фолк-музыкой от диджея.

В Осановской роще праздновать Масленицу будут с 11:00 до 13:00. Масленичные гулянья «Ох, ма, хохма!» также будут включать в себя традиционные состязания. Партнёры мероприятия подготовят для посетителей большой выбор блинов, сырников и ассортимент чая с вологодскими травами и ягодами.

Масштабные масленичные гулянья пройдут в парке Ветеранов. С 14:00 до 17:00 вологжане и гости города смогут принять участие в мероприятии «Гуляй, народ — Масленица у ворот!» В концертно-развлекательной программе также будут номера от коллективов ГДК.

Школа традиционной народной культуры и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» проведут в парке Ветеранов масленичные гулянья так, как их проводили в прошлом. Чучело Масленицы также будет сделано в стиле народных традиций.