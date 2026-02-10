Пятеро череповчан пойдут под суд за тройное убийство и разбой 20-летней давности

Источник фото: Скриншот видео СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчины обвиняются в нападении на павильон игровых автоматов

В Череповце завершено расследование тройного убийства и разбоя 20-летней давности. В преступлении подозреваются пятеро мужчин.

Как уточнили в региональном управлении следственного комитета, в ночь на 27 июня 2005 года в помещении зала игровых автоматов на проспекте Победы были обнаружены тела двух мужчин и женщины с ножевыми ранениями. Из самого зала было похищено порядка 16 тысяч рублей. По горячим следам раскрыть это преступление правоохранителям не удалось.

«В 2025 году были установлены пятеро постоянных посетителей павильона, один из которых в 2005 году являлся несовершеннолетним. В ходе грамотно организованных допросов, проведенных с участием сотрудников Главного управления криминалистики СК России, все пятеро были изобличены, задержаны и заключены под стражу», - уточнили в ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты пришли в зал, будучи пьяными. Трое из них убили работников павильона и посетителя, двое следили за обстановкой на улице. После налета грабители скрылись в квартире одного из них.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 20 томов, передано в суд.