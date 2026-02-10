Консорциум из вузов и НИИ создадут в Вологодской области

Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Он объединит пять вузов и четыре научных института

В Вологодской области будет создан консорциум, в который войдут пять ведущих региональных вуза и четыре НИИ. Как пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, это позволит сформировать единое образовательное пространство по подготовке специалистов.

«Объединяем усилия ведущих вузов и научных организаций региона для запуска совместных образовательных программ, реализации прорывных проектов для научно-технологического развития Вологодчины и страны. Создание консорциума позволит нашему региону участвовать в Программе стратегического академического лидерства, рассчитанной до 2030 года. Она направлена на поддержку вузов и повышение их вклада в решение таких ключевых задач, как подготовка востребованных кадров для экономики, обеспечение инновационного развития различных отраслей и других», – заявил Филимонов.

В консорциум войдут Вологодский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Вологодская ГМХА, им. Н.В. Верещагина, Вологодский филиал РАНХиГС, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина, а также научные организации: Вологодский научный центр РАН, Вологодская региональная лаборатория СевНИИЛХ, НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова, Вологодский филиал ВНИИ экспериментальной ветеринарии.

Как уточнил Георгий Филимонов, идея создания консорциума поддержана на федеральном уровне.