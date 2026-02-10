Синоптики рассказали о погоде в масленичную неделю

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Волна потепления сменится морозами

Синоптики дали предварительный прогноз погоды в масленичную неделю, которая начнется в следующий понедельник. По прогнозам, после теплых выходных снова придут морозы.

Потепление вызовет североатлантический циклон, который вместе с повышением температуры принесет также большое количество осадков.

Правда, уже в воскресенье теплая волна завершится и столбики термометров снова начнут опускаться.