Синоптики рассказали о погоде в масленичную неделю
Источник фото: Вологодский ЦГМС
Волна потепления сменится морозами
Синоптики дали предварительный прогноз погоды в масленичную неделю, которая начнется в следующий понедельник. По прогнозам, после теплых выходных снова придут морозы.
Потепление вызовет североатлантический циклон, который вместе с повышением температуры принесет также большое количество осадков.
Правда, уже в воскресенье теплая волна завершится и столбики термометров снова начнут опускаться.
«Масленичная неделя ожидается морозной, но с температурой всего на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Да и до конца календарной зимы температуры, близкие к 20-градусным отметкам, уже не грозят», - сообщает Telegram-канал «Метеовести».