Новости

Синоптики рассказали о погоде в масленичную неделю

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
масленица погода прогноз

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Волна потепления сменится морозами


Синоптики дали предварительный прогноз погоды в масленичную неделю, которая начнется в следующий понедельник. По прогнозам, после теплых выходных снова придут морозы.

Потепление вызовет североатлантический циклон, который вместе с повышением температуры принесет также большое количество осадков.

Правда, уже в воскресенье теплая волна завершится и столбики термометров снова начнут опускаться.

«Масленичная неделя ожидается морозной, но с температурой всего на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Да и до конца календарной зимы температуры, близкие к 20-градусным отметкам, уже не грозят», - сообщает Telegram-канал «Метеовести».

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Череповчанин завоевал три медали Кубка мира по спортивному ориентированию
На Кубу – со своим керосином, там средневековье
Вологжане отучились пользоваться регистратурой в поликлинике