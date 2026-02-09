Управляющая компания Сокола возместит ущерб за упавшее на машину дерево

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Происшествие случилось вечером 1 сентября

В Соколе ООО Управляющая компания «Сокольская» возместит ущерб автовладельцу за упавшее на машину дерево. Происшествие случилось 1 сентября, когда дерево упало на автомобиль Chevrolet Niva, который находился на стоянке. Эксперт оценил ущерб в 308 тысяч рублей.

«В судебном заседании установлено, что расстояние между аварийным деревом и стеной дома составляло менее 15 метров. Поэтому, согласно Правилам благоустройства, действовавшим в округе на момент происшествия, дерево стояло в границах придомовой территории, которая находилась в ведении ООО «УК «Сокольская», - рассказали в пресс-службе судов области.

В результате суд обязал управляющую компанию полностью выплатить ущерб за повреждения автомобиля, а также взыскал с УК расходы оценщика и расходы по оплате государственной пошлины.