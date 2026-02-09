Новости

Новый развлекательный центр построят в Вологде

Александр Черняткин
корреспондент
развлекательный центр Строительство

Источник фото: Яндекс.Карты

Он будет располагаться за «Мармеладом»


В Вологде появится новый развлекательный центр. Его построят за ТЦ «Мармелад». В связи с этим администрация города намерена внести изменения в проект планировки территории, находящейся в границах улиц Новгородская, Трактористов, Медуницинская и Пошехонское шоссе, - сообщает РБК Вологда.

Как отметили в городской администрации, площадь застройки составит 2971,73 кв. м., а общая площадь здания с учетом нескольких этажей составит 8365,8 кв. м. Предполагается, что развлекательный центр смогут посещать до 400 человек в сутки. Правда, точные сроки строительства пока не называются.

