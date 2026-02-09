В Вологде в подъезде жилого дома установили подъемник для инвалидной коляски

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Монтаж выполнен по просьбе жильцов

В Вологде по просьбе вологжанки в подъезде жилого дома по улице Рабочей установили подъемник для инвалидной коляски. Монтаж был выполнен по просьбе семьи Демидовых.

«Ранее семья Демидовых не могла выводить сына Илью на прогулку без трудностей из-за отсутствия оборудованного спуска в подъезде. Ускорить решение ситуации удалось благодаря обращению в рамках личного приёма губернатора Георгия Филимонова. При поддержке департамента ЖКХ и экологии администрации Вологды был найден опытный местный подрядчик. Подъёмник изготавливался по индивидуальному конструкторскому решению с учётом потребности семьи. Все работы, включая изготовление и монтаж оборудования, были выполнены в кратчайшие сроки. На эти цели из городского бюджета было направлено около 440 тысяч рублей», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Посадочная площадка рассчитана на одного человека в коляске без сопровождения. Грузоподъемность оборудования составляет 250 кг.

«В нашей семье трое детей, средний ребенок имеет инвалидность, передвигается на коляске. Ранее в подъезде находилась лишь одна рельса пандуса, которой невозможно было пользоваться в должной мере. Поэтому я обратилась к властям с просьбой установить вспомогательное оборудование. Теперь мы можем с легкостью выходить на свежий воздух. Такое устройство было жизненно необходимо для нашей семьи. Очень рады, что работы выполнили быстро и качественно», – рассказала Татьяна Демидова.

Глава Вологды Сергей Жестянников также поставил задачу установить дополнительный пандус к подъезду, в котором проживает семья Демидовых.