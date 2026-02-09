Череповчанина отправили в колонию за гибель жены в ДТП

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

В ДТП были повреждены пять автомобилей

В Череповце вынесен приговор по делу о массовом ДТП, которое совершил 49-летний местный житель. Авария случилась 19 сентября прошлого года.

«В суде установлено, что 19 сентября 2025 года в ночное время подсудимый, управляя автомобилем марки «Daewoo Nexia», в нарушение правил дорожного движения осуществлял движение по проезжей части дороги улицы Командарма Белова Череповца со скоростью свыше 100 км/ч, где у дома № 48 допустил столкновение с припаркованным автомобилем марки «ГАЗ Соболь» и еще 3 автомобилями», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В результате ДТП травмы получила супруга водителя, которая скончалась в больнице. Сам мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

В суде свою вину мужчина не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 5 годам колонии – поселение, а также взыскал в пользу матери и брата погибшей жены почти 1,3 млн рублей.