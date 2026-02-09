Череповецкие чиновники оштрафованы за травмирование собаки

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Собака попала лапами в горячий битум

В Череповце суд оштрафовал Абакановский территориальный отдел администрации Череповецкого округа за травмы, нанесенные собаке. Происшествие случилось в июле прошлого года.

«Днем 14 июля 2025 года женщина выгуливала свою собаку породы метис по кличке Бой в селе Абаканово Череповецкого округа. Во время прогулки животное попало лапами в горячий битум. На удаление вещества ушло более 3 часов, а полученные термические ожоги потребовали длительного лечения», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как посчитали в суде, земельный участок, где произошел инцидент, не имеет разграниченной собственности. Согласно правилам благоустройства, обязанность по содержанию территории возложена на Абакановский территориальный отдел администрации Череповецкого муниципального округа.

В результате суд признал факт причинения вреда здоровью собаки и связанные с этим нравственные страдания владелицы доказанными. С Абакановского территориального отдела администрации Череповецкого муниципального округа в пользу истца взыскано 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.