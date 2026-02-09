Новости

Первая в этом году оттепель ожидается в Вологодской области

С потеплением придут снегопады


В Вологодской области к концу недели ожидается первая в этом году оттепель.

В первой половине недели будет еще достаточно прохладно – по ночам до -15 градусов, а днем столбики термометров будут фиксировать около -10 градусов, но к выходным потеплеет и уже в субботу ожидается первая в этом году оттепель. В Вологде температура воздуха составит +1 градус. На востоке области сохранятся слабо отрицательные температуры.

При этом ожидается, что с потеплением придут сильные снегопады. В частности, в субботу может выпасть до 8 мм осадков.

