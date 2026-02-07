Вологжанам рассказали о преимуществах поездок в автобусах по карте «Забота»

Источник фото: Вологда.рф

Поездка по карте значительно дешевле разовой оплаты проезда

Держатели карты «Забота» могут воспользоваться для оплаты проезда в автобусах ПАТП №1 проездным билетом «Забота». Его стоимость составляет 2200 рублей, что значительно дешевле обычного гражданского проездного, рассказали в ПАТП №1.

«Учитывая, что по проездному «Забота» можно совершить 120 поездок в месяц, стоимость одной поездки составляет 18,3 рубля. Это более чем вдвое выгоднее, чем разовая оплата в размере 44 рублей. При этом скидка в размере 1 рубля на разовую поездку по карте «Забота» с 1 февраля отменена. При оплате наличными или транспортной картой с электронным кошельком стоимость проезда составит 44 рубля», - пояснили на ПАТП №1.

Кром того, в настоящее время прорабатываются варианты пакетных предложений на меньшее число поездок (например, 10, 20, 30, 40). Они будут удобны для пассажиров, которые не так активно пользуются общественным транспортом, чтобы покупать проездной.

Добавим, приобрести проездной «Забота» можно в кассе «Электронная Вологда» по адресу Пушкинская, 15. Проездной со скидкой записывается на соответствующую транспортную карту.