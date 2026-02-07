В Вологде изменят движение два автобусных маршрута

Источник фото: Вологда.рф

Изменения произойдут уже с 9 февраля

Два автобусных маршрута в Вологде будут изменены с 9 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет об автобусах №20 и 43. Изменения улучшат транспортную доступность для районов, куда ранее ходил автобус №13.

«Приняли ряд изменений в работе маршрутов для удобства пассажиров, ориентируясь на обращения в социальных сетях и мониторинг движения транспорта. Взамен маршрута №13 «Проспект Победы – Петровское» усилили дублирующий его автобусный маршрут №43. Он будет совершать два рейса в деревню Петровское – утром и вечером. Кроме того, маршрут № 20 продлевается до остановки «ул. Архангельская» с увеличением количества автобусов на две единицы – с 5 до 7», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Также на маршрут №42 «Доронино – Екимцево» выделят резервный автобус, который выйдет на линию в случае нештатных ситуаций. Этот маршрут полностью дублирует упраздненный в феврале автобус № 41.