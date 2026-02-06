В Вологодской области подвели итоги развития высокоскоростного интернета

Источник фото: ПАО «Ростелеком»

В 2025 году доступ к высокоскоростному интернету получили почти 6000 семей

Подведены итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры в Вологодской области за последний год. Почти шесть тысяч семей получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам там, где ранее отсутствовала техническая возможность их использования. Добавим, что Вологодская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область демонстрируют самый высокий объем построенных домохозяйств на Северо-Западе.

«По итогам 2026 года все востребованные государственные услуги будут оказываться в цифровом виде. Это значит, что направить заявление и получить ответ граждане смогут в комфортной обстановке, у себя дома. При этом, для того чтобы воспользоваться современными возможностями, квартиры и дома жителей региона должны быть обеспечены качественным интернетом. Уже не первый год развиваем соответствующую инфраструктуру с компанией “Ростелеком” и продолжим работу в этом направлении», - заявила министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.

Среди новых интернет-пользователей «Ростелекома» 63% — жители многоквартирных домов, а 37% — семьи из частного сектора. Лидерами по числу подключенных стали Вологда и Череповец — около 3,5 тысячи семей получили возможность пользоваться проводным интернетом, в основном, в многоквартирных домах.

В лидерах по строительству линий связи в 2025 году — Кич-Городецкий округ (почти 10 км), Великоустюгский (около 8 км), а также Вологда и Сямженский округ — свыше 7 км в каждом. Объем протяженности не связан напрямую с числом домохозяйств, так как инфраструктура строится индивидуально в зависимости от возможностей прокладки кабелей, особенностей местности и плотности застройки.

Значительная часть работ (свыше 85%) выполнена за счет собственных инвестиций «Ростелекома», который не только прокладывает новые линии связи, но и меняет старые медные кабели на современное оптоволокно. Еще 15% от общего объема — около 900 домохозяйств — осуществляется за счет средств регионального бюджета и самих жител, что подтверждает активное участие населения в развитии сети.