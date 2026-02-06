В селе Молочное снесут почти 70 гаражей

Источник фото: NewsVo

Соответствующее распоряжение принято администрацией Вологды

В селе Молочное под Вологдой снесут почти 70 гаражей. Соответствующее распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» принято городской администрацией Вологды.

Самое большое количество самовольно установленных металлических гаражей – 57 объектов расположены вдоль улицы Парковой (от улицы Емельянова до Мира) в Молочном. Также на Парковой необходимо убрать 22 ограждения. Еще восемь металлических гаражей будут снесены на улице Подлесной.

В Вологде сносу подлежат два металлических гаража на улице Московской у домов №4 и 8, - сообщает портал GorodVo .

«Предложить владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества в добровольном порядке исполнить требование распоряжения. В случае неисполнения владельцами требования в добровольном порядке департаменту имущественных отношений администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельных участков», —говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что администрация Вологды утвердила проект расширения территории, расположенной вдоль улицы Парковая в Молочном. В частности, саму улицу Парковую планируется расширить до 4 полос с тротуарами, полосами озеленения и боковыми проездами.

Благоустройство улицы Парковой связано со строительством нового дома социального обслуживания, возведение которого близится к завершению. Здание строится на пересечении улиц Парковой и Мира.