17 молодых семей Вологды получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

Источник фото: Вологда.рф

Это втрое больше, чем в 2025 году

В Вологде социальные выплаты на улучшение жилищных условий в этом году получат 17 молодых семей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Это в 3,5 раза больше, чем в 2025 году. На эти цели выделено 11,5 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Свидетельства о праве получения выплаты будут выданы вологжанам до 1 марта. Срок их реализации – 7 месяцев. Полученные средства можно направить на приобретение квартиры по договору купли-продажи или по договору долевого участия в строительстве жилья; на строительство жилого дома по договору строительного подряда; на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Участниками программы могут стать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, при этом имеют доходы, позволяющие взять ипотечный кредит. Это могут быть супружеские пары с детьми или без, а также неполная семья с ребенком. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Приоритет отдается молодым семьям – семьям участников СВО, многодетным семьям, а также тем, кто поставлен на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

За подробной информацией об участии в муниципальной программе можно обратиться в жилищное управление администрации Вологды по адресу: ул. Ленина, 2 по средам с 09.00 до 12.30. Телефон для справок: 76-04-67. Подать заявление и документы можно также в МФЦ на ул. Мира, д. 1 и ул. Мальцева, д. 52.