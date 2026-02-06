Морозы сохранятся в Вологодской области

Источник фото: Вологодский ГЦМС погода

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Морозная погода в Вологодской области. Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, причиной морозной погоды стали холодные антициклоны, которые господствуют над большей территорией европейской территорией России.

К примеру, в ночь на субботу в некоторых округах ожидается понижение температуры до -28 градусов. Днем температура воздуха повысится до -12… -17 градусов.

«В воскресенье температура воздуха ночью опустится до -21… -26 градусов, на западе начнет теплеть из-за приближающегося атмосферного фронта, местами пройдет небольшой снег. Днем существенных осадков не ожидается, температура составит -8… -13 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода сохранится в понедельник. В последующие дни будет несколько теплей, однако температурный фон останется пониженным.