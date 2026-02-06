Парковка на двух участках улиц запрещена сегодня в Вологде

Источник фото: Вологда.рф

Нарушившие запрет водители могут лишиться автомобиля

В Вологде сегодня введен запрет на парковку на двух участках улиц. Автомобили нельзя оставлять в микрорайоне ПЗ и на улице Болонина. Запрет на парковку введен в связи с уборкой снега.

Как сообщает Вологда.рф, с 11:00 до 15:00 по пятницам нельзя оставлять машину в микрорайоне ПЗ-23. Запрет на парковку в эти же часы действует по средам. На участке улицы Болонина от Ловенецкого до Мишкольцской по чётным числам месяца стоянка запрещена по одной стороне дороги, по нечётным — с другой.

На участках улиц, где введен запрет на парковку, установлены соответствующие дорожные знаки. У водителей, которые оставят свои машины под знаками, транспортные средства будут эвакуированы.