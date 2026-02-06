Необычное предприятие построят под Вологдой

Источник фото: YandexART

Первый камень заложат уже весной

Под Вологдой построят уникальный в стране завод по производству печатных плат. Строительство завода начнется уже весной на территории особой экономической зоны. По словам председателя правительства Вологодской области Александра Мордвинова, объем инвестиций в предприятие составит 5 млрд рублей.

«В январе мы активно прорабатывали вопрос нового резидента в ОЭЗ. Сегодня могу сказать с уверенностью, что весной мы сможем заложить первый камень для строительства первого в стране завода по производству печатных плат. Объем инвестиций — 5 миллиардов рублей. По последним данным, всего в регионе реализуется 512 инвестпроектов, из них с прошлого года перешли 494 проекта на общую сумму более 275 миллиардов рублей. Кроме того, за январь начали 18 инвестпроектов с привлечением 900 миллионов рублей», - рассказал Мордвинов на оперативном совещании в правительстве региона.

Как ранее сообщал NewsVo, особая экономическая зона создается в районе поселка Лесково Вологодского округа. Особая экономическая зона - это площадка для регулярного привлечения новых инвесторов и производств. В особых экономических зонах действуют льготы для предпринимателей, что позволяет быстро и с меньшими затратами запускать производство или бизнес, что в свою очередь способствует развитию территории, инфраструктуры рядом, помогает создавать рабочие места.

Заводы по производству печатных плат — предприятия, которые изготавливают печатные платы для электронных устройств. Процесс производства включает проектирование, тестирование, сборку и проверку. Обычно заводы выпускают стандартные печатные платы, но в большинстве случаев — специализированные платы на заказ.