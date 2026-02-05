Бесплатные автобусы доставят туристов на фестиваль «Русская тройка»

Источник фото: ИА «Вологда Регион»

Фестиваль пройдет в эту субботу

Стала известна схема проезда на фестиваль «Русская тройка», который пройдет в предстоящую субботу в деревне Ерофейка под Вологдой. В частности, как сообщил глава Вологодского округа Вячеслав Панов, до площадки, где будет проводиться фестиваль, можно добраться на бесплатных автобусах.

«Шесть рейсов будут курсировать от автовокзала Вологды до Ерофейки без промежуточных остановок. Первые пять автобусов отправляются с 9:00 до 9:50 по мере заполнения, шестой — в 11:45. Обратно транспорт будет ходить с 13:30 до 15:00 с интервалом в 30 минут», - говорится в сообщении.

Также можно добраться до Ерофейки на личном транспорте. Для этого в районе проведения фестиваля будет временно введено круговое движение.

С 9:00 до 16:00 в районе проведения фестиваля введено временное круговое движение. Маршрут: с трассы А-114 — поворот в сторону Ерофейки и Нового Источника, через 500 метров на перекрёстке (дежурит ГИБДД) — поворот направо, далее 700 метров до организованной парковки, где гостей встретят волонтёры. Важный нюанс: выезд на федеральную трассу возможен только через посёлок Сосновка — по улицам Рабочая и Окружная на транспортную развязку с А-114.

Главным событием фестиваля станет Чемпионат русских троек, в которой будут участвовать упряжки из Архангельской, Владимирской, Московской и Вологодской областей.