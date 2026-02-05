Два молодых бабаевца получили длительные сроки за поджог электровоза

Источник фото: УФСБ России по Вологодской области

Оба признаны виновными в совершении теракта

Первым Западным окружным военным судом вынесен приговор двум молодым жителям Бабаева, которые признаны в совершении теракта. В августе 2024 года молодые люди подожгли электровоз на станции Бабаево, а также вышку сотовой связи.

«Деятельность злоумышленников пресечена совместно с коллегами из УМВД России по Вологодской области. Расследование уголовного дела проведено следственным подразделением УФСБ России по Вологодской области», - сообщает УФСБ по Вологодской области.

В ведомстве уточнили, что обоим задержанным на момент совершения преступления было по 16 лет. За совершение поджога обоим было обещано вознаграждение.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье за совершение теракта. Суд посчитал их вину доказанной. В результате один из молодых людей приговорен к девяти годам воспитательной колонии, а второй к шести годам воспитательной колонии.

В региональном управлении ФСБ также уточнили, что обещанные деньги они так и не получили, хотя действовали строго по инструкции куратора и направляли видеоотчеты совершенных преступлений.