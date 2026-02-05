Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на хлеб

Источник фото: Вологда.рф

Ведомство проверит стоимость самых популярных видов хлеба

Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на самые популярные сорта хлебной продукции. Ведомство по поручению центрального аппарата проверит обоснованность цен, установленных местными производителями и продавцами на хлебную продукцию. При этом будут проверены цены изделий как из пшеничной, так и ржано-пшеничной муки.