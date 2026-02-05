Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на хлеб
Ведомство проверит стоимость самых популярных видов хлеба
Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на самые популярные сорта хлебной продукции. Ведомство по поручению центрального аппарата проверит обоснованность цен, установленных местными производителями и продавцами на хлебную продукцию. При этом будут проверены цены изделий как из пшеничной, так и ржано-пшеничной муки.
«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», - обещает управление ФАС.