Новости

Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на хлеб

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
УФАС хлеб цены

Источник фото: Вологда.рф

Ведомство проверит стоимость самых популярных видов хлеба


Вологодские антимонопольщики озаботились ценами на самые популярные сорта хлебной продукции. Ведомство по поручению центрального аппарата проверит обоснованность цен, установленных местными производителями и продавцами на хлебную продукцию. При этом будут проверены цены изделий как из пшеничной, так и ржано-пшеничной муки.

«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», - обещает управление ФАС.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологодские школьники узнают основы механики на первой научной площадке
Череповецкая школьница получила судимость за челлендж в соцсети
Стал известен кандидат в Совет Федерации от Вологодской области