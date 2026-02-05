Вологодские школьники узнают основы механики на первой научной площадке

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Тематическое мероприятие пройдет в Вологде в предстоящее воскресенье

Школьники Вологды узнают основы механики на первой в городе научной площадке. Мероприятие, посвященное Дню науки, пройдет в воскресенье, 8 февраля.

«Научные площадки впервые появились в Вологде в 2025 году. Таких площадок две: по теме механики - в сквере 825-летия Вологды, и по теме биологии – в Ковыринском парке. Все элементы площадок интерактивные, чтобы принцип действия можно было понять и испытать на практике. Дети могут отдыхать и в игровой форме получать новые знания. На всех площадках есть стенды с пояснениями, но мы планируем и тематические экскурсии, и выездные уроки для школьников. Одна из первых научных экскурсий в игровой форме как раз пройдёт в День науки», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Научная площадка в сквере 825-летия Вологды начала работать в конце 2025 года. На ней установлены игровые элементы, которые позволяют юным вологжанам на практике познакомиться с различными механизмами и физическими явлениями. Например, кинетическая ветряная мельница демонстрирует принципы ветроэнергетики – под влиянием воздушных потоков лопасти ветровой установки вращаются. В песочнице установлен экскаватор Леонардо да Винчи - механизм, изобретенный знаменитым ученым и художником еще в начале XVI века и ставший прототипом современного экскаватора. Конструкция рабочая - с помощью рычагов можно копать песок специальным ковшом.

Также в числе оборудования — беговое колесо, переговорные трубы, телескоп, гироскоп и маятник Чеботаева, с помощью которого можно изучать принципы колебаний и волн. При вращении рукоятки приходит в движение лопасть, которая заставляет колебаться маятники внутри механизма. Кроме того, на площадке смонтированы интерактивные информационные панели, рассказывающие о физических явлениях.