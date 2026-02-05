Череповецкая школьница получила судимость за челлендж в соцсети

Источник фото: Илья Московец, news.ru

Девочка решилась на грабеж в магазине

В Череповце вынесен приговор 14-летней ученице 8 класса, которая решилась на грабеж в магазине после увиденного ролика в соцсетях.

Вместе с подругой, не достигшей возраста уголовной ответственности, она решилась на грабеж товара на кассе самообслуживания.

«В торговом зале девушки собрали в корзину разнообразные товары: лапшу быстрого приготовления, сладости, энергетические напитки и прочее на общую сумму порядка 1 800 рублей. После этого они подошли к кассе самообслуживания, где одна из них имитировала сканирование товаров, а другая складывала их в рюкзак», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Правда, юных грабительниц заметили работники магазина, которые не дали им уйти. Несмотря на то, что позже родители одной из школьниц полностью оплатили товар, полиция возбудила уголовное дело по статье за грабеж.

В суде девочка рассказала, что на преступление пошла из любопытства. Тем не менее, суд признал ее виновной и приговорил к 60 часам обязательных работ. При этом в связи с раскаянием девочка освобождена от отбывания наказания.