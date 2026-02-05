Стал известен кандидат в Совет Федерации от Вологодской области

Источник фото: Законодательное собрание Вологодской области

Предыдущий сенатор Юрий Воробьев теперь представляет в Совфеде Смоленскую область

Вологодские Telegram-каналы называют возможного кандидата в Совет Федерации от Вологодской области. В частности, тг-канал «Вологодской канвой» пишет, что сенатором от Вологодской области может стать действующий председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин.

При этом процедура назначения пока затягивается из-за «ограниченности скамейки запасных и необходимости согласования нового спикера Заксобрания».

Напомним, должность сенатора от Вологодской области в Совете Федерации стала вакантной после того, как бывший сенатор Юрий Воробьев стал представлять Смоленскую область в верхней палате парламента.